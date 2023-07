Accident mortel à Louga: le ministre de l'Intérieur décèle un "surnombre de passagers" dans le bus

Des mesures drastiques…

Le premier flic de ce pays promet des mesures fermes avec une continuation de celle qui avaient été prises lors du drame de Sikilo et de Sakal. « Il faudra revoir cette épineuse question qui concerne le nombre de passagers à bord des véhicules, que des mesures hardies soient prises sur la coordination du premier ministre pour mettre un terme à tout cela« , a-t-il dit.

Le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome en compagnie de ses collègues Samba Ndiobène Ka et Mansour Faye, se sont rendus à Louga, lieu de drame , pour constater les dégâts. Sur place, le ministre a fait savoir que le bus de transport ne respectait pas le nombre de passagers à bord (76 à la place de 60).« (...) Il faut dire que l’accident survenu ce matin (mercredi), aux environs de 7h 40, est un accident tragique avec un lourd bilan. Nous avons déploré sur place déjà 22 décès, ensuite, il y’a eu deux autres décès qui sont intervenus respectivement à l’hôpital de Louga et celui de Saint-Louis. Il y a eu au total 76 victimes avec 24 décès et 52 blessés. Mais là aussi, je m’arrêterais pour déplorer le fait qu’on note encore un surnombre de passagers à bord des véhicules de transport en commun », a déploré le ministre de l'Intérieur.