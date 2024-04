Pour une politique portuaire et maritime transparente en collaboration avec les acteurs portuaires

Lors du conseil des ministres du 17 avril 2024, le Chef de l'État, dans sa vision stratégique pour le développement du pays, a confié au Ministre des Pêches et des Infrastructures Maritimes et Portuaires la responsabilité de conduire une politique portuaire et maritime transparente en collaboration avec les acteurs portuaires. En réponse à cette initiative, la Communauté des Acteurs Portuaires du Sénégal (CAP-SENEGAL), cadre unifié représentant les acteurs portuaires du pays, s'est engagée à soutenir fermement les objectifs économiques et sociaux fixés par les autorités.



La décision récente de Cap-Sénégal d'organiser des concertations sur la révision et l'homologation de l'ensemble des tarifs portuaires contribuera sans aucun doute à améliorer la compétitivité des places portuaires du Sénégal. Cette action aura également un impact significatif sur la réduction du coût de la vie, soulageant ainsi le panier de la ménagère.



L'annonce de l'édification du Port multifonction de Ndayane en partenariat avec DPWorld témoigne de la volonté du gouvernement de positionner le Sénégal en tant que hub logistique et maritime régional. Ce projet ambitieux ouvre de nouvelles perspectives économiques et renforcera la compétitivité des ports sénégalais sur la scène internationale.



La convocation d'un conseil interministériel spécial sur les infrastructures maritimes et portuaires par le Président de la République démontre une approche holistique et coordonnée pour relever les défis du secteur. Cette démarche souligne l'importance stratégique accordée au développement maritime et portuaire dans le cadre de l'agenda national.



Cap-Sénégal, engagée dans la promotion et le développement des ports, reste pleinement investie dans cette vision progressiste du gouvernement. Nous croyons fermement que ces mesures audacieuses contribueront à renforcer l'attractivité de nos ports, à stimuler le commerce et à créer des opportunités d'emploi pour les Sénégalais.



Nous réaffirmons notre soutien inconditionnel aux autorités sénégalaises dans leurs efforts pour moderniser et renforcer notre secteur maritime et portuaire. Ensemble, gouvernement et acteurs portuaires, nous pouvons réaliser le plein potentiel de nos infrastructures maritimes pour contribuer au développement socio-économique de notre cher pays.



Par Dr Baba Tall, Président de Cap -Sénégal