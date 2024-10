Affaire Coris Bank - Douane : le dossier classé sans suite

Coris Bank et son directeur général ne font l'objet d'aucune poursuite. En effet, le parquet financier a classé sans suite le dossier de la Douane à la Banque, hier jeudi, nous apprend Libération.



La Douane réclamait un peu plus de 600 milliards de francs CFA. La moitié de ce montant représentait le principal, et l’autre, l’amende.



Dans le cadre de l’instruction de ce dossier, le directeur général de la banque, Ibrahima Mar Fall, a été arrêté et déféré au parquet en même temps que Khadim Bâ, patron de Locafrique, également poursuivi par la Douane. Il sera libéré sur convocation.