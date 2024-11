Affaire Jérôme Bandiaky : le frère de l'ex-ministre Doudou Ka placé en garde à vue

Dans le cadre de l'instruction menée sous la délégation judiciaire du doyen des juges, les enquêtes se poursuivent autour de l'affaire Jérôme Bandiaky, alias Sniper, soupçonné d’avoir joué un rôle clé, à tort ou à raison, dans la violente répression des manifestations qui ont récemment secoué le Sénégal.



Après l’arrestation du lutteur Bathie Ba, connu sous le pseudonyme "Mbeuss", présenté directement devant le doyen des juges avant d’être placé sous mandat de dépôt, de nouvelles nouvelles arrestations s'ajoutent au dossier. Selon des informations obtenues par Libération, Sakory Ka, alias "Papis", frère de l’ex-ministre Doudou Ka, a été interpellé hier par la Division des investigations criminelles (DIC). Il est désormais en garde à vue.



Des sources familiales, s’exprimant auprès de Libération, soutiennent que Sakory Ka n’aurait eu pour rôle que d’assurer la sécurité des résidences de son frère Doudou Ka et de rémunérer les membres de son équipe de protection à Dakar et Ziguinchor. Cependant, les enquêteurs de la DIC semblent disposer d’éléments qui contredisent cette version.



En effet, si le nom de Sakory Ka figure dans cette enquête, c’est parce que Jérôme Bandiaky l’a directement désigné comme l’individu qui lui aurait vendu l’une des armes retrouvées dans l’appartement qu’il occupait. Cette accusation a été corroborée par des découvertes préoccupantes lors de la perquisition menée au domicile de Sakory Ka, à Ouest Foire. Les agents de la DIC y ont saisi des gilets pare-balles, des cartouches, et trois armes à feu, dont une avec un permis expiré. Face à ces découvertes, Sakory Ka a affirmé que deux de ces armes appartenaient à son défunt père.



L’enquête, toujours en cours, continue de lever le voile sur les ramifications de cette affaire complexe.