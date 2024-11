Affaire l'opposant au Colonel Abdourahim Kébé, Bah Diakhaté sauvé par la loi d'amnistie

Le dossier opposant le colonel (Er) Abdourahim Kébé et l'activiste républicain Bah Diakhaté a été appelé hier mardi, à la barre du Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, dans la banlieue dakaroise. Poursuivi dans cette affaire pour "diffamation et fausses nouvelles", Bah Diakhaté a été sauvé par la loi d'amnistie votée à l'Assemblée nationale le 6 mars dernier.



Selon le journal "Les Echos", l'insulteur public n'a pas comparu. Selon son avocat Me Cheikh Khoureyssi Bâ, il est hors du pays.



L’activiste Bah Diakhaté, a été déjà condamné à une peine de trois mois ferme pour diffusion de fausses nouvelles. C’était dans l’affaire l’opposant au Premier ministre Ousmane Sonko à la suite d’une auto-saisine du procureur de la République.