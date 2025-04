Diourbel accueillera une usine d’assemblage de véhicules militaires à Mbacké

La région de Diourbel a célébré, le vendredi 4 avril, le 65e anniversaire de l’indépendance du Sénégal, sous le signe du patriotisme et de l’ambition industrielle. Le défilé civil et militaire, présidé par le gouverneur Ibrahima Fall, a été l’occasion de rappeler le rôle stratégique que devra jouer la région dans la nouvelle dynamique nationale.



En effet, « Diourbel accueillera prochainement une unité d’assemblage de véhicules militaires », informe Sud Quotidien. Elle sera implantée dans la zone industrielle de Touba, dans le département de Mbacké. Une initiative qui s’inscrit dans le cadre du thème national retenu cette année : « Vers la souveraineté industrielle et technologique de nos forces de défense et de sécurité ».



« La région devrait jouer un rôle prépondérant dans la quête de notre nation vers une autonomie industrielle et technologique, en particulier pour nos forces de défense et de sécurité », a souligné le gouverneur dans son allocution. Il a salué cette volonté de « réduire la dépendance extérieure, de renforcer l’autonomie stratégique et de doter l’armée d’équipements modernes conçus localement. » Cette orientation, selon lui, cadre parfaitement avec les ambitions de l’agenda Sénégal 2050, visant une nation souveraine, juste et prospère.



Deux temps forts ont marqué la célébration dans la capitale du Baol « la retraite aux flambeaux, organisée la veille, symbolisant « la lumière de la liberté conquise par nos aïeux », et le défilé civil et militaire, qui a rassemblé les forces vives de la nation, notamment 15 écoles de Diourbel et un peloton du Groupement mobile d’intervention (GMI). »



Le capitaine Moustapha Ndiaye, commandant de l’École des officiers d’active de Thiès, a dirigé le défilé militaire, en présence du colonel Mathieu Diogoye Sène, représentant du commandant de la zone militaire n°7. Le gouverneur Ibrahima Fall a salué « le travail remarquable » abattu par les forces de défense et de sécurité pour assurer la stabilité et la sécurité du pays.