Afrobasket U18 (Garçons) : le Sénégal à l’assaut de l’Angola pour une place en demies

Les choses sérieuses commencent pour les « Lionceaux ». Après avoir remporté trois victoires de suite en phase de poules devant l’Algérie, le Bénin et Madagascar, les protégés de Parfait Adjivon débutent la phase à élimination directe l’Afrobasket U18 garçons ce jeudi, face au Palancas Negras de l’Angola, en match comptant pour les quarts de finale.



Pour ne pas s’arrêter aux portes des demi-finales, les « Lionceaux » devront battre l’équipe de l’Angola pour espérer se qualifier.



Madagascar et Mali en demi-finales

Dans cette 20ème édition de l’Afrobasket garçons, le Sénégal se fixe comme objectif de reconquérir le titre continental, qu’il n’a plus soulevé depuis 2012 au Mozambique, mais aussi de décrocher une qualification à la Coupe du monde U19 FIBA, prévue en 2023 en Hongrie.



En matchs d’ouverture de ces quarts de finale, Madagascar et le Mali ont validé leurs billets pour les demi-finales, en écartant respectivement de leurs chemins la Guinée (59-47) et le Bénin (149-46).



Programmes ¼ de finale



Jeudi 11août 2022

12h00 Algérie / Egypte

14h30 Angola / Sénégal



Mercredi 10 août

Bénin / Mali 46-146

Guinée / Madagascar 47-59