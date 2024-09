Agression Guy Marius Sagna à Lomé : au chapitre des réactions le site afriquenligne, la député Adjamagbo-Johnson et Pape Djibril Fall

L'agression de Guy Marius Sagna dans l'après midi du 29 à Lomé (Togo) n'a laissé personne indifférent. Aussitôt après l'incident, la député togolaise, Brigitte Adjamagbo-Johnson s'est exclamée par les propos suivants : "c’est comme si on voulait le tuer, on voulait tuer Guy Marius Sagna". Et elle dit avoir "honte" pour son pays.

Une autre réaction à noter est celle de l'ancien parlementaire sénégalais Pape Djibril ex collègue, de Guy Marius Sagna à la quatorzième législature. S'exprimant sur l'agression de monsieur Sagna, il déclare sur sa page facebook : " plein soutien à mon collègue Guy Marius SAGNA, député du peuple, qui a été agressé à Lomé, au Togo. Que les auteurs soient traqués et sévèrement punis devant leur acte lâche et barbare".



Au chapitre des réactions, il est à souligner celle du site d'information togolais afriquenligne.tg. Qui, dans un communiqué de la rédaction plaqué à sa Une, manifeste sa protestation face à l'agression de Guy Marius Sagna. "La rédaction du site d’information Afrique en ligne (afriquenligne.tg) proteste avec véhémence contre l’agression physique entraînant des écorchures, déchirures de vêtements et de violents coups de chaise doublé d’une longue course poursuite contre son Directeur de la Rédaction Yawo KLOUSSE lors de sa couverture de la rencontre citoyenne avec l’honorable GUY MARIUS SAGNA au siège de la CDPA ce dimanche 29 septembre 2024 à l’invitation de la DMP", lit-on sur la note de la rédaction d'afriquenligne.



Le communiqué signale également la perte du sac à dos contenant d'importants documents du directeur de la rédaction qui était sur les lieux au moment des faits.