Décès de Moustapha Diop : le monde du théâtre pleure « un artiste hors pair »

La culture sénégalaise en particulier le cinéma a perdu ce dimanche une icône, un artiste reconnu pour son talent, Moustapha Diop. Un départ qui laisse le théâtre sénégalais dans le deuil et orphelin de l’un de ses piliers. En union de prière avec la famille du défunt, des artistes et hommes de cultures présentent leurs condoléances et rendent hommage à un « homme socialement affable ».



Aldjiguene Thiam

Vraiment triste nouvelle repose en paix grand frère et que firdaws soit ta demeure éternelle Condoléances à la communauté artistique.



Amelie MBAYE

En Union de Prières avec la famille de Tapha Diop, du monde de la Culture, spécialement celui du théâtre de la troupe Daray Kocc qui nous a bercés dans notre jeunesse. Vraiment une icône du monde de la culture sénégalaise que l'on perd. Paix et repos à son âme et condoléances à sa famille attristée. Amen

Inaa li laahi wa inaa ileyhi raajihuun.



Dr Massamba GUÉYE LBA #nayrafet

Je viens d'apprendre ton rappel à Dieu mon cher frère, cher ami et aîné Moustapha Diop (Daaray Kocc). Tu as été immense en carrière et socialement affable. Tu as été courtois et humble pour moi. Ton appel va me manquer grand. Le Sénégal et l'Afrique perdent un fils de valeur, un artiste hors pair. Repose en paix au paradis !