Air Sénégal promet une meilleure qualité de service à ses clients

Le directeur marketing et commercial de la compagnie Air Sénégal, Assane Samb, a promis à leurs clients une meilleure prestation et de qualité de service, lors de la cérémonie de présentation du premier Airbus A330neo de la compagnie nationale, ce jeudi.



"Nos passagers qui vont venir essayer ce produit seront surpris de la qualité et de la prestation qu'on va leur donner. On a mis les moyens pour avoir le meilleur produit sur cet axe Dakar-Paris", a dit M. Samb, qui n'a pas souhaité donner des chiffres sur le montant.