Allocation générale des droits de tirages spéciaux : le FMI alloue une somme de 246,7 milliards FCFA au Sénégal

Le Sénégal recevra du FMI 246, 7 milliards de francs CFA dans le cadre de l’allocation générale des droits de tirage spéciaux (DTS). Le chef de l’Etat, Macky Sall a indiqué que ces ressources exceptionnelles seront consacrées, en priorité, au financement de lutte contre la pandémie de Covid-19; au renforcement global et à la résilience du système de santé; mais également au soutien des ménages, à travers le maintien de leur pouvoir d’achat et les mesures durables de stabilisation des prix des produits de grande consommation (sucre, huile, farine etc).



Le président Sall s’est félicite de la décision du Conseil des Gouverneurs du Fonds Monétaire International (FMI), d’approuver l’allocation générale des droits de tirage spéciaux (DTS) en faveur des pays africains, dont la part de notre pays est arrêtée à 246,7 milliards de FCFA, suite à l’accord conclu au titre de la facilité de crédits de confirmation.



L’allocation générale des Droits de tirage spéciaux, annoncée par le Fonds monétaire international (FMI) et qui est entrée en vigueur lundi 23 août, équivaut à 650 milliards de dollars (environ 456 milliards de DTS). Son objectif est d’accroître les liquidités dans le monde.