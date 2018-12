Après Ngaka Blindé, un autre rappeur arrêté pour association de malfaiteurs et vol en réunion...

Après Ngaka Blindé, c'est un autre rappeur appréhendé par la Justice. Et il s'agit du jeune rappeur Khallifa, fils de l’avocat Me Khoureychi Bâ qui a été placé sous mandat de dépôt. Il est pensionnaire de la prison de Rebeuss et partage la chambre 13 avec d’autres détenus.



Selon Igfm qui donne l'information, le rappeur est arrêté pour avoir fait partie d’une bande de cambrioleurs. Il a, en effet, été inculpé pour association de malfaiteurs et vol en réunion avec usage de moyen de locomotion.