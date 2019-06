Association de malfaiteurs et complicité de vol: le Procureur demande l’acquittement pour "Boy Djiné"

Baye Modou Fall alias Boy Djiné et huit (8) autres accusés ont comparu, hier- mardi, devant la Chambre criminelle en audience spéciale. Ils ont été tous attraits à la barre pour répondre des faits d’association de malfaiteurs, faux et usage faux dans un document administratif, vol en réunion avec usage d’arme et de véhicules, détention illégale d’armes, agression et complicité.



Devant le juge, Boy Djiné a été blanchi par ses co-accusés. Ainsi, le parquet qui n'a trouvé aucun motif de condamnation, a tout simplement dans son réquisitoire demandé l’acquittement pour le prévenu Boy Djiné.



Le maître des poursuites a, cependant, requis contre Aliou Diagne cinq (5) ans d’emprisonnement ferme, dix (10) ans de travaux forcés pour les receleurs Arfan Fall et Wilane, trois (3) ans contre Ousmane Tine. « Amath Dièye, Thiallé, Cissé à vingt (20) ans de travaux forcés parce que selon lui, c’est une bande très huilée. Le délibéré est attendu le 2 juillet prochain.