Augmentation des tarifs du Flybox : les clients de Orange entament un Boycott de ses services

« Ça suffit… »



Orange, est-ce que nous méritons ce que vous nous faites ? C’est l’une des questions de nombreux clients se posent pour essayer de mieux comprendre ce qui motive réellement cette augmentation.



« En un mois les forfaits son passés de 10 000 à 9 900 et finalement à 16 900 FCFA ! La box WI-FI, c'était 12 900 F CFA le mois avec 300 gigas. Déjà qu'au moment de l'acheter à 30 000 FCFA, on pouvait l'utiliser de sa maison à son bureau. Maintenant, cela n'est plus possible et vous augmentez le prix de 30 000 à plus de 50 000 FCFA ! Puis, le pack du mois à 12 900 passe à 16 900 FCFA pour du simulacre à 160 Gigas... Plus grave, tu peux recharger encore, soit, le 9900, soit le 16 900, dans le mois, sous le prétexte du volume ! Voilà qui mérite une grande marche ! Nous souffrons ! Etat du Sénégal, voilà ce qui doit vous préoccuper. Occupez vous de vos populations. Cette surexploitation c'est de l'esclavage ! Ça suffit ! On a trop mal », a déploré Pa Assane Seck sur un post de Orange.



Sous le même post, un autre utilisateur est venu exprimer sa surprise face à cette hausse. « Je suis choqué de voir que la connexion de 12900f pour 300Go que j'achetais est passée à 16900f et est à 160Go », a-t-il écrit. Ce à quoi, le service client Orange lui réplique que « les changements de tarifs ont été faits dans le but de rendre les Flybox plus accessibles, ainsi les offres passent de 12 900 à 9900f et de 19 900 à 16 900 pour le même débit ».



Les autorités appelées à réagir



Face à cette situation, les autorités sénégalaises ont été appelé à réagir afin de venir en aide les populations. « Mais je demande quel est le rôle du ministre de la télécommunication et de l’économie numérique ??? Actuellement Orange est entrain d’exploiter les sénégalais et depuis lors M.Bocar Thiam ,le ministre de la télécommunication et de l’économie numérique reste muet sur cette situation désastreuse. En réalité, orange considère les sénégalais comme des moins que rien. Il est temps que les sénégalais disent NON à Orange et aussi refusent de sombrer dans le mutisme. Depuis quelques jours, on a essayé de les appelés pour les demander des explications mais depuis lors les conseillers n’ont aucune explication à donner. Nous demandons solennellement que les prix soient réduits Sinon nous allons passer à la vitesse supérieure. J’ai été un conseiller d’Oronge donc vous savez de quoi je parle », s’indigne un client.



Dans un souci de permettre aux utilisateurs qui ne sont pas atteints par la fibre optique de bénéficier d'une connexion fixe, l’opérateur sonatel-orange avait initié la commercialisation d'appareils flybox d’abord à 25 000 FCFA ensuite à 35 000 FCFA avec des forfaits accessibles aux populations démunies et demeurant dans des contrées enclavées.