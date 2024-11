Bambey : les enseignants de l’ISFAR entament une grève de deux jours à partir de ce mercredi 20 novembre

Les enseignants de l’Institut supérieur de formation agricole et rurale (ISFAR) de Bambey (centre) vont entamer ce mercredi 20 novembre une grève de deux jours. Regroupés au sein de la section SAES (Syndicat autonome de l’enseignement supérieur), ils réclament la satisfaction de cinq points inscrits dans leur plateforme revendicative.



Parmi les principales doléances figure la remise du matériel de laboratoire, actuellement stocké sur le site de Ngoudiane, que les autorités rectorales refusent, selon eux, de transférer à l’ISFAR.



Les enseignants dénoncent également le retard dans le remplacement du personnel administratif, technique et de service (PATS) et du personnel d’enseignement et de recherche (PER) partis à la retraite, ainsi que l'absence de rémunération pour les intervenants dans les formations payantes. Ils exigent en outre la fin "des blocages dynamiques" qui freinent le bon fonctionnement de l’établissement.



Face à ces accusations, le professeur Ibrahima Faye, recteur de l’université, a rejeté les allégations. Joint par la RFM, il a déclaré : « Rien de tout cela n'est fondé. C'est parce que les collègues manquent d'informations, et je compte les rencontrer demain. »