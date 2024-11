Bargny-Sendou : Trois membres d'un gang arrêtés après une tentative de vol à l'usine Sococim

Trois membres d'un gang, impliqués dans plusieurs cambriolages, ont été appréhendés après une tentative de vol échouée à l'usine Sococim, située à Bargny-Sendou. Selon L'Observateur , ce groupe avait déjà attaqué diverses installations industrielles, dont celles du port de Bargny-Sendou et de la centrale à charbon, avant de se diriger vers les câbles électriques de la société Five Fcb , chargée de la construction du four 6 de Sococim.



Lors de leur dernière tentative, les malfaiteurs sont parvenus à pénétrer dans l'usine en coupant le grillage. Cependant, leur projet a été contrecarré par les vigiles, qui ont surpris les intrus alors qu'ils tentaient d'extraire les câbles électriques. Pris de panique, les voleurs ont abandonné sur place plusieurs objets, dont une machette, un sac à dos contenant des outils et divers accessoires, tels que cinq sacs vides de 50 kg, une manette de moto, un téléphone et deux cartes SIM.



Deux des membres du gang, A. Kâ et F. Sylla, ont été arrêtés après avoir escaladé le mur de l'usine. Le troisième, M. Kandé, a été interpellé à son domicile dans la nuit du 22 au 23 novembre, grâce à la collaboration d'un habitant du quartier Castors 3 de Bargny.



Le trio est désormais poursuivi pour « association de malfaiteurs, tentative de vol avec violence en réunion, commis la nuit avec usage d'armes et moyens roulants ». Ils ont été déférés au parquet.



Toujours selon le journal, sept autres membres du gang ont réussi à s'échapper à moto lors de cette opération avortée. Ils sont actuellement activement recherchés par la police.