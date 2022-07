Basket – N1 masculin (Play-offs) : US Rail veut créer l’exploit contre l’AS Douane

Une égalisation à domicile, cet après-midi, éviterait aux Cheminots thiessois d’aller de sitôt en vacances anticipées. Pour ce faire, l’US Rail devrait faire bonne figure pour réussir l’exploit devant leur public face à l’AS Douane.



Une tâche qui s’annonce compliquée pour les Cheminots, qui auront en face des vice-champions du Sénégal pas du tout prêts à accéder en demi-finale au terme d’un match d’appui. Vainqueurs à l’aller (87-51), les Douaniers ne devraient pas avoir des difficultés pour venir à bout de l’US Rail.



Reportées en raison de la pluie, qui a rendu impraticable le parquet du stadium Marius Ndiaye les rencontres SIBAC / DUC et Ville de Dakar / USO, comptant pour les quarts de finale retour des play-offs, se joueront respectivement ces jeudi et vendredi.

Vainqueur de l’UGB (47-46), samedi dernier, au stadium Joseph Gaye, la JA est la première équipe à avoir validé son ticket pour les demi-finales.



¼ de finale retour

Mercredi 27 juillet 2022

Stade Lat Dior

17h30 US Rail / Douane (51-87)



Jeudi 28 juillet 2022

Stadium Marius Ndiaye

19h00 SIBAC / DUC (47-73)



Vendredi 29 juillet 2022

20h00 Ville de Dakar / USO (56-51)



Samedi 23 juillet 2022

UGB / JA (60-66) 46-47