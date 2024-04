Bénin: la Criet ouvre le procès de 42 personnes interpellées lors de l’élection présidentielle de 2021

La Cour a réservé aux prévenus deux rangées de bancs, ils étaient 42 Béninois, étudiants, activistes, mécaniciens, chasseurs ou cultivateurs tous en gilet de détenu, de couleur bleue. Parmi eux une femme et un vieux monsieur à qui on a dû proposer une chaise à la barre.



Six dossiers

Il y a 42 prévenus mais six dossiers, classés en fonction des infractions, « atteinte à l’exercice du droit électoral », « trafic de munitions », « attroupement interdit », etc. La cour s’est penchée sur quatre dossiers au premier jour d’audience, onze prévenus sur les 42 sont concernés.



Des peines de trois à dix ans

Tous ont plaidé « non coupable », un étudiant a reconnu avoir participé uniquement à des marches pacifiques, un autre accusé avoue avoir dégonflé des pneus. Les premières réquisitions sont tombées, elles demandent des peines de trois à dix ans. La suite du procès est renvoyée au 3 mai 2024.