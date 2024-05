Foot : Le Red Star annonce le départ de son entraîneur Habib Beye

Déjà sacré champion de National et assuré d’être promu en Ligue 2, le Red Star a annoncé le départ à la fin de la saison de son entraîneur Habib Beye, à la tête de l’équipe depuis trois exercices.



« Arrivé comme entraîneur adjoint lors de l’intersaison 2021-2022 dans le cadre de l’obtention de son BEPF (brevet d’entraîneur, NDLR), Habib Beye débute sa carrière d’entraineur à la mi-septembre 2021 en tant qu’entraîneur intérimaire avant d’être confirmé le 20 octobre par (le président) Patrice Haddad en tant qu’entraîneur principal du Red Star FC », rappelle le club de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) dans un communiqué.



Durant ses trois saisons à la tête du Red Star, l'ex-défenseur de Strasbourg et Marseille, également consultant sur Canal +, a passé le « cap des 100 matches sur le banc audonien, ce qui fait de lui un des entraîneurs les plus capés du club du nord de Paris », précise le club.



Après avoir obtenu l'assurance d'être promu dès la 30e journée, les Audoniens ont été sacrés lors de la journée suivante, grâce à la défaite de Niort à domicile face à Martigues. Comptant six points d'avance sur les Provençaux à deux journées du terme du championnat, le Red Star ne peut plus être détrôné, grâce aux deux victoires décrochées cette saison face aux Martégaux.