Bénin: les obsèques discrètes d’une victime de la répression policière de 2019

L’inhumation a eu lieu le 2 décembre à Abomey, à 150 kilomètres de Cotonou. Elle fut rapide et discrète. On le saura, plusieurs jours après seulement. C’est le père de la défunte, un vieil homme, qui accomplit les formalités de retrait du corps. Certains proches disent avoir identifié Prudence dans son cercueil à Cotonou comme à Abomey. Seule la famille a assisté aux obsèques, dont ses sept enfants âgés de 2 à 18 ans.



Impossible de savoir par qui cette date d’enterrement a été décidée. Un proche reste sans réponse. Il indique juste, qu’il a été prévenu trois jours avant, par un oncle. Certaines sources laissent entendre que la famille aurait subi des pressions pour « l’inhumer rapidement ».



Dans quel intérêt, rétorque un officiel qui poursuit, « la justice a autorisé le retrait du corps il y a plus d’un an ». À l’époque, un certificat de décès avait conclu que Prudence était morte des suites d’une maladie. La famille avait contesté et s’était opposé au retrait de la dépouille. Le collectif d’avocats, l’opposition, les organisations de défense des droits de l’homme sont toujours mobilisées pour obtenir la vérité sur la mort de Prudence et ils exigent que justice soit rendue.



Quand on demande à la famille de Prudence si l’affaire est classée, avec la loi d’amnistie votée en novembre 2019 et ses obsèques, un membre fait cette réponse : « On verra bien rien n’est éternel ».