Bitumage de l'axe Jaxaay à la route des Niayes : les populations impactées dans l'inquiétude

Dans le cadre du budget 2024-2025, les travaux de la route dépendant de Niacoulrab à Jaxaay (Rufisque) sont prévus, selon les déclarations de Gora Khouma, secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal (URS) et adjoint au chef du village de Niacoulrab. Cependant, cette annonce suscite des préoccupations, notamment en ce qui concerne le coût du projet et la délocalisation des habitants qui seront impactés par ces travaux.



Interrogé sur le coût financier du projet, Gora Khouma a indiqué qu'une "commission a été mise en place pour évaluer les indemnités qui seront reversées aux personnes devant être déguerpies. Il a insisté sur le fait que les habitants touchés par le projet doivent être dédommagés à la hauteur du préjudice subi".



Le chef du village de Niacoulrab, Mandoye Ndoye, a déclaré " que l'État a les moyens nécessaires pour entreprendre cette initiative". Pour lui, la route envisagée est capitale pour les populations de la zone.



"Le bitumage de l'axe dépendant Jaxaay à la route des Niayes est une vieille doléance des populations. Tous en conviennent. Si l'État met les moyens nécessaires, il n'y aura aucun problème pour la construction de cette route. Ceux qui doivent partir quitteront sans heurts. Nous souhaitons que les autorités diligentes la procédure afin de mettre un terme à ce calvaire qui vivent les populations ", ont expliqué les résidents des deux localités.



Á en croire les informations de Sud Quotidien, la construction de cet itinéraire est attendue avec impatience par les habitants, mais elle soulève également des inquiétudes quant à l'impact sur les communautés locales et les mesures à prendre pour assurer une délocalisation juste et équitable.