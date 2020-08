Bloqués en Tunisie après le chavirement de leur pirogue, 19 Sénégalais appellent l'Etat à l’aide

Dix-neuf (19) Sénégalais, dont 5 femmes et 3 enfants qui voulaient rallier l’Europe, sont actuellement bloqués en Tunisie suite au chavirement de leur embarcation au large des côtes tunisiennes. Laissés sur leur sort après 14 jours de mis en quarantaine, ils appellent les autorités sénégalaises à l'aide.



« Nous avons quitté la Libye pour aller en Europe et nous avons eu des problèmes en pleine mer. Heureusement qu’il n’y a pas eu de perte en vie humaine. C’est la marine tunisienne qui nous a repêchés et une fois en terre tunisienne, nous sommes placés en quarantaine depuis l’Aid-el-Adha pour 14 jours », a expliqué un des migrants, Maïssa Gaye sur la Rfm.



Mis en quarantaine après avoir été secourus, 5 parmi eux ont été testés positifs au virus. « C’est à la fin de ces 14 jours que les autorités tunisiennes sont venues nous dire qu’on a enregistré 5 cas positifs et depuis, elles ne sont plus revenues. Nous sommes laissés ici sans nourriture ni rien. Un compatriote était tombé gravement malade et n’a pas été pris en charge », a-t-il pesté.



Ces Sénégalais qui voulaient se rendre en Europe avec 60 autres individus d’autres nationalités veulent rentrer au Sénégal. Pour cela, ils demandent l’aide de l’Etat sénégalais.