Bras de fer entre Aminata Diack l'ancien PM: la requête de Abdoul Mbaye déclarée irrecevable

Le contentieux entre Abdoul M'baye et Aminata Diack est loin d’être clos. Les délits de " faux, usage de faux et tentative d'escroquerie" se trouvent toujours au cœur du bras de fer entre l'ancien Premier ministre et son ex- épouse.



Au rôle de la Chambre civile et commerciale de la Cour suprême était aussi inscrite l’affaire de l’opposant Abdoul Mbaye à son épouse Aminata Diack. En fait, selon le journal Les Echos il s’agit d’un jugement rendu par le tribunal de Grande Instance qui avait fait l’objet d’une cassation partielle. Et la Cour Suprême a commis une erreur matérielle en renvoyant devant la Cour d’Appel alors qu’elle devait renvoyer devant le tribunal de la Grande Instance autrement composé.



Mais, cela a été l’occasion pour le l’avocat de l’ancien Premier ministre de faire une requête en demandant à la Cour d’interpréter son arrêt de dire que son client n’a pas commis de faux. Mais il n’a pas obtenu gain de cause.



Pour rappel, le 6 Août 2019 le juge de la deuxième Chambre de la Cour d'Appel de Dakar a déclaré coupable Abdoul Mbaye avant de le condamner à un ( 1) an de prison avec sursis, à payer un (1 ) million d'amende et cent millions (100.000.000) de francs Cfa à son ex-épouse, en guise de dommages intérêts. Il a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusations des délits faux, usage de faux et tentative d'escroquerie.