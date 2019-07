Brésil : le beau message d'Alves pour Messi

"Le football consiste souvent à gagner, à perdre, cependant, il ne cessera jamais d'exister l'affection, le respect, l'admiration et le lien avec ceux qui vous ont aidé. Il ne pourra jamais exister une plus grande gratitude que celle envers ceux qui vous ont aidé à inscrire votre nom dans l'histoire du football. La grandeur des gens ne se mesure pas seulement à ce qu'ils représentent dans leurs pays ou aux sentiments qu'ils suscitent avec leur profession. Souvent, il s'agit de ce qui se cache derrière tout cela. Merci de faire partie de ma vie et c'est toujours un grand honneur de me retrouver à nouveau près de mon frère, même si nous sommes séparés par un maillot, nous sommes reliés par nos essences ! Mon respect", a écrit Alves à l'intention de Messi dans un message publié sur son compte Instagram, accompagné d'une photographie où on les voit s'enlacer avant le coup d'envoi.