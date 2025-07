Plus de 50 % du capital de « Sénégal S.A. » : quand gouverner devient un exercice de gestion (Par Boubacar Kambel DIENG)

(5ᵉ Numéro - 27 juillet 2025)

Prenons un instant pour imaginer le Sénégal comme une entreprise, sobrement baptisée « Sénégal S.A. ». Une société d’envergure, riche de ses ressources, de ses talents, de ses marchés porteurs, mais aussi confrontée à d’importants défis structurels.

À sa tête, un Conseil d’administration récemment installé, détenteur de plus de 50% des parts. Ils sont majoritaires, donc responsables. Et comme dans toute entreprise, cela confère une responsabilité pleine et entière.

Car une entreprise, elle doit produire, croître, inspirer confiance, générer des bénéfices et offrir un cadre propice à l’épanouissement de ses collaborateurs.

Ici, les « collaborateurs », ce sont les citoyennes et citoyens du Sénégal, qui, chaque jour, mettent leur foi, leur énergie et leurs espoirs dans cette grande mécanique nationale.

Ils attendent des dividendes concrets : un emploi digne, une école qui instruit, un hôpital qui soigne, une route qui mène quelque part, une sécurité qui rassure.

Voilà le cœur de métier.

Mais un écueil demeure : celui de confondre l’action publique avec une communication permanente. Le débat politique est nécessaire, mais il ne saurait devenir le cœur de l’action publique, au risque de ralentir les chantiers et de brouiller les priorités.

Un bon dirigeant doit s’inscrire dans une logique de gestion : fixer un cap, définir des priorités, évaluer les résultats.

Et, régulièrement, rendre compte aux citoyens : « En année N-1, notre PIB était à tant ; il est aujourd’hui en hausse de 12 %. Le taux de mortalité infantile a baissé, la scolarisation a augmenté, les recettes fiscales sont en progression, et notre attractivité économique s’est renforcée. »

Une entreprise sérieuse ne se définit pas par ses discours, mais par ses résultats. Elle travaille dans la rigueur, avance dans la clarté, et inspire par la constance.

C’est ainsi qu’on devient une référence. Qu’on obtient des certifications. Qu’on gravit les échelons de la performance. Et pourquoi pas, qu’on entre un jour en bourse.

Alors oui, chers responsables de la société « Sénégal S.A. », vous tenez aujourd’hui les rênes de cette entreprise. Vous êtes désormais garants de sa bonne marche. Le moment est venu d’agir avec méthode, cohérence et efficacité.

Faisons ensemble de notre « Sénégal S.A. » une entreprise modèle. Une entreprise qui inspire.

BKD…