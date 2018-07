#COLENG : Yéri Mina ranime la Colombie dans les arrêts de jeu (1-1)

C'est le troisième but de la tête de Yéri Mina avec la Colombie dans cette Coupe du monde. Et celui-ci vaut tout son pesant d'or. Alors que l'Angleterre se dirigeait tout droit vers les quarts de finale, le défenseur central du FC Barcelone vient placer sa tête sur un corner dans les arrêts de jeu, en plein dans les filets de Pickforrd. La Colombie égalise et le match va devoir se décider dans les prolongations