Can 2021-Contestation de la signature au TAS : Me Lebel Elomo Manga mandaté pour contester l’accord-cadre signé avec la CAF

Le contrat liant la FECAFOOT, l’Etat du Cameroun et la CAF, dans le cadre de l’organisation de la CAN 2021 a été paraphé par les différentes parties vendredi 22 dernier. Seidou Mbombo Njoya, président par intérim de la FECAFOOT et Narcisse Mouelle Kombi, Ministre des Sports et de l’Education Physique par ailleurs président du Comité local d’organisation de la CAN 2021 ont apposé leurs signatures pour le compte de la partie camerounaise.



Côté Confédération africaine de football, c’est le premier Vice-président Me Augustin Senghor qui a paraphé le document pour le compte de son institution. Le fait pour ce document de porter trois signatures ne pose aucun problème. Mais, c’est la qualité de l’un des signataires qui est remise en cause par des membres de l’Assemblée générale de légitime de la FECAFOOT.



« Les membres concernés estiment qu’en reconnaissant M. Seidou Mbombo Njoya comme président de la Fécafoot, la CAF a violé l’article 11 de ses statuts », explique Me Lebel Elomo Manga, avocat commis pour contester ledit accord-cadre.