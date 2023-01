Cap-Vert: 2 corps sans vie retrouvés dans un navire avec 91 personnes dont des Sénégalais

Un navire avec 91 personnes à bord s'échoue sur la côte dans la zone nord de l'île de Boa Vista, au Cap-Vert, au large de la côte d'Afrique de l'Ouest, selon un communiqué de l’administration capverdienne. Deux de ces individus sont arrivés déjà morts et parmi les survivants 02 adolescents âgés de 14 et 16 ans.



« La Direction nationale de la police nationale, par l'intermédiaire du commandement régional de Boavista, informe qu'hier, 14 janvier, vers 19h30, la police nationale a été informée de l'apparition d'un navire dans la région de Morro Negro, Ponta Norte sur l'île de Boa Vista, avec plusieurs personnes à bord », lit-on dans le document parvenu à PressAfrik lundi soir.



Immédiatement, poursuit la source, deux équipes se sont rendues sur le site, situé au nord de l'île, ayant constaté qu'il s'agissait d'un groupe de 91 individus de nationalités gambienne et sénégalaise, 03 femmes et 88 hommes qui auraient quitté le Sénégal il y a environ 26 jours, à destination de les îles Canaries, mais qui, entre-temps, ont été perdues en mer.



Les autorités locales ont toutes été appelées immédiatement et les migrants ont été envoyés au Pavilhão Seixal, à l'exception de 7 qui ont été admis au centre de santé.



Dans les prochains jours, en plus des médias et de l'aide humanitaire, la Police Nationale, en contact avec les représentations diplomatiques, procédera à leur identification complète, en vue de leur rapatriement.