Centres de redressement de Kara: les 37 prévenus font l'objet d'un retour de Parquet

Les choses se corsent pour les disciples du guide religieux, Serigne Modou Kara Mbacké, arrêtés dimanche, lors du démantèlement des centres de redressement appartenant à leur marabout. Déférés mercredi, les trente-sept (37) éléments de « Kara Sécurité » ont fait l’objet d’un retour au Parquet.



Selon des informations de Source A, leur dossier a atterri en instruction et un juge sera désigné dans les prochaines heures. En effet, hormis le délit de maltraitance, certains sont poursuivis pour trafic de drogue.



Leur avocat, Me Diabel Samb a fait savoir que tous les chefs des éléments de Kara ont été interpellés.



Au total, la gendarmerie avait arrêté 43 personnes dont 6 à Ouakam, 13 à Guédiawaye, 20 à la zone B et 4 à Malika.



Le premier groupe d'individus interpellés, au nombre de six (6), ont été relaxés après leur face-à-face avec le procureur.