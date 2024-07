Cérémonie de remise des prix du Concours général 2024 : "cette régression dans les séries scientifiques au Baccalauréat doit impérativement s’arrêter...", Bassirou Diomaye Faye

Ce mardi 30 juillet 2024, le Grand Théâtre Doudou Ndiaye Rose a été le lieu d'une célébration grandiose de l'excellence académique, sous la présidence du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Cette cérémonie de remise des prix du Concours général a récompensé les élèves les plus brillants du pays, marquant une occasion solennelle de valoriser le mérite et les efforts de la jeunesse sénégalaise.



Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a souligné que « le Concours général sénégalais est bien plus qu'une simple compétition scolaire. C’est une vitrine de l'excellence, une célébration des talents exceptionnels et une source d'inspiration pour les générations présentes et futures. » Il a également mis en avant la nouvelle vision du gouvernement qui vise à transformer le système éducatif sénégalais pour former, à l'horizon 2035, des citoyens bien ancrés dans leurs valeurs africaines tout en étant préparés aux défis du développement durable, des sciences et technologies, du numérique et de l'intelligence artificielle.



Lors de cet événement, 112 prix ont été remis à 53 filles et 47 garçons. Le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye a félicité chaleureusement tous les acteurs de l’enseignement, en déclarant : « Cette cérémonie au-delà de son aspect symbolique et festif nous invite à une réflexion profonde sur notre système éducatif dans un monde de plus en plus complexe et exigeant. » Il a souligné l'importance du thème de cette année, « Enjeux, défis et perspectives », qui questionne la place fondamentale de l’école dans le programme gouvernemental.



Le Président a insisté sur la nécessité de repenser le système éducatif pour qu'il devienne un véritable levier de souveraineté nationale. « Notre jeunesse dynamique et engagée a un rôle crucial à jouer dans cette perspective et y parviendra grâce à un système éducatif qui intègre les valeurs africaines et surtout les langues nationales, » a-t-il affirmé. Il a également évoqué l'ambition de créer un système éducatif autonome, inclusif et de qualité, en ligne avec les aspirations de la société sénégalaise.



Bassirou Diomaye Faye a également mis en lumière les défis et les transformations nécessaires pour le système éducatif sénégalais. « Ce renouveau de l’école se fera entre autres par le développement du numérique avec l’impératif d’accentuer la digitalisation intégrale du système éducatif, » a-t-il précisé. Un programme de recrutement d'enseignants et l'amélioration des conditions pédagogiques et techniques sont également prévus pour combler le déficit actuel et éliminer les abris provisoires.



Le Président a souligné l'importance de renforcer l'enseignement des sciences et des mathématiques, citant une moyenne de 17 % de candidats aux baccalauréats dans les séries scientifiques cette année. « Cette régression dans les séries scientifiques au Baccalauréat doit impérativement s’arrêter pour éviter d’hypothéquer nos ambitions de souveraineté alimentaire, numérique, technologique et sécuritaire, » a-t-il averti.



Le chef de l’État a contribué généreusement à la tenue et à la réalisation de cette cérémonie en offrant la somme de 410 millions de francs CFA pour l'organisation, le logement des lauréats, et autres besoins liés à l'événement. Cette contribution vise à soutenir et à encourager les efforts des élèves et des enseignants.



Les statistiques de cette édition du concours montrent une participation accrue avec 3203 candidats inscrits contre 3054 en 2023, dont 1865 filles et 1338 garçons. Sur les 112 distinctions décernées, 57 ont été remportées par des filles et 55 par des garçons, avec une répartition quasi équilibrée entre les séries scientifiques, techniques et littéraires.



Bamba Kandji, chargé d’organisation du concours général, a précisé : « Les élèves des séries scientifiques ont encore, cette année, remporté la plupart des distinctions y compris dans les disciplines littéraires, aussi bien en Première qu'en Terminale. »



Profitant de l'occasion, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a lancé un appel solennel aux anciens lauréats du Concours général vivant à l'étranger pour qu'ils reviennent au pays et contribuent à la reconstruction nationale. « Ce projet de changement systémique de notre pays requiert des ressources humaines hautement qualifiées et profondément engagées. Le retour de nos anciens lauréats, enrichis par leurs expériences internationales, serait un atout inestimable pour notre Nation », a-t-il affirmé.



La cérémonie de remise des prix du Concours général 2024 a non seulement célébré les réussites académiques des élèves sénégalais, mais elle a aussi réaffirmé l’engagement du gouvernement à transformer le système éducatif pour répondre aux défis actuels et futurs, en intégrant les valeurs africaines et les avancées technologiques.