"Cirque Noir": 6 personnes déférées devant le procureur

Comme annoncé par l'Ong Jamra, auteur de la plainte, la Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité (Dsc) a bouclé son enquête concernant l'affaire "Cirque noir". Sur les 12 personnes interpellées hier, 6 ont été déférées pour avoir joué un rôle actif dans les scènes en cause. C'est le cas du producteur (Adama Ndiaye alias Qg) et du co-producteur (Mouhamed Housseiny dit Wizzy Kana). Les enquêteurs ont aussi mis, à la disposition du parquet, Christine Mendy (actrice), Gnagna Ba (actrice), Abdoulaye Aziz Sarr dit Guelwar (acteur) et Abdou Salam Diop alias Lamsa (acteur). Ils sont visés pour incitation à la débauche et outrage public aux bonnes mœurs.



Libération online