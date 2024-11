Combat royal entre Modou Lo et Siteu : Parcelles et Diamaguène rivalisent d'ardeur

L'Arène nationale, située à Pikine, en banlieue de Dakar, accueille aujourd'hui le très attendu combat royal entre Modou Lo de l’écurie Rock Énergie et Siteu de l’écurie Lansar. Ce dimanche marque le jour de la vérité pour ces deux mastodontes de la lutte sénégalaise.

Aux Parcelles Assainies, fief de Modou Lo, et à Diamaguène, résidence de Siteu, l'atmosphère était paisible et sereine, si l’on se fie à l’engouement dégagé par les supporters des deux camps.

À l’unité 10 des Parcelles Assainies, chez Modou Kharagne Lo, l’ambiance était conviviale. Un grand nombre de supporters étaient massés devant la maison du lutteur. Au premier étage, sur le balcon, certains ont brandi une affiche à l’effigie de leur champion, accompagnée du message : « Moytoulma Gauche bi », signifiant « Fais attention à son poing gauche », réputé pour sa puissance. Une façon de mettre en garde l’adversaire.

Dans la foule, on pouvait voir des jeunes, des adultes et des personnes âgées venus soutenir leur lutteur. Certains exécutaient des pas de « Bakk », la danse traditionnelle des lutteurs, pour s’amuser, tandis que d’autres se bousculaient sous la surveillance des forces de l'ordre, qui assuraient la sécurité.

Momo, un supporter qui a préféré garder l'identité de son lutteur secrète, a encouragé un combat pacifique et respectueux : « J’encourage les deux lutteurs à jouer fair-play dans le respect mutuel. Que chacun garde à l’esprit que les liens qui les unissent dépassent ce combat. Que le meilleur gagne », a-t-il déclaré.

La même ambiance régnait dans les rues de Diamaguène, fief de Siteu. Son image, accompagnée du slogan « Futur Roi des Arènes », trônait fièrement. La confiance des supporters était à son apogée. Ces derniers sont plus que déterminés à voir la couronne revenir à Diamaguène ce soir.

« Siteu et Modou sont des frères. Bien que nous espérions que la couronne revienne à Diamaguène, nous demandons aux supporters de rester pacifiques. Nous voulons accompagner notre lutteur en toute tranquillité et revenir avec la victoire, sans tambour ni trompette », a insisté un supporter de Siteu.

Il ne reste plus que quelques heures pour découvrir qui sera le futur Roi des Arènes. Modou Lo réussira-t-il à conserver sa couronne, ou sera-t-il détrôné par le jeune Siteu, en quête du trône ?