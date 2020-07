Congo-B: l’ancien maire de Brazzaville condamné à 5 ans de prison

Christian Roger Okemba, âgé de 60 ans, a été reconnu coupable des faits de détournements de derniers publics mis à sa charge et condamné à 5 ans d’emprisonnement, a déclaré Christian Oba, président de la Cour criminelle qui a également condamné l’épouse de l’ancien maire de Brazzaville à trois ans d’emprisonnement avec sursis. Le couple doit verser une amende de 200 millions de FCFA à la mairie de Brazzaville, selon le même verdict.



Par ailleurs, six coaccusés de complicité dont Nicolas Okandzi, ancien directeur général du budget, ont été acquittés.



Un appel possible dans les trois jours



La possibilité a été donnée à la défense de faire appel dans les trois jours qui suivent le jugement. « Le pourvoi en cassation vaut bien la peine, car il faut sortir Christian Roger Okemba de ces mauvais draps », a déclaré Thomas Djolani, l'avocat de la défense.



Elu maire de Brazzaville en 2017, Christian Roger Okemba a d’abord été suspendu en février puis démis de ses fonctions. Il a été accusé par les élus municipaux de détournement d’une somme de 1,25 milliard de FCFA destinée à la municipalité.



C’est en mai dernier que Dieudonné Bantsimba lui a succédé à la tête de la mairie de Brazzaville pour terminer son mandat qui court jusqu’en 2022.