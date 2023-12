Consécration nouveau sanctuaire marial de Popenguine : le Cardinal Parolin exprime sa "grande joie"

Le nouveau sanctuaire marial de Popenguine a été inauguré ce samedi 9 décembre 2023. Il est bâti sur une superficie de 20 mille 800 mètres-carrés, pour un coût global de plus de trois milliards de FCFA. Cette réalisation entre dans le cadre du programme spécial de modernisation des cités religieuses du gouvernement du Sénégal. Le site a abrité une messe, présidé par le secrétaire d’Etat du Vatican, le Cardinal Pietro Parolin.



« Nous sommes tous, toutes comblés de joie parce que nous fêtons la bien heureuse Vierge Marie (…) Aujourd’hui notre joie est encore plus grande, plus profonde parce que nous sommes venus pour consacrer sa maison : le sanctuaire national de Popenguine », a déclaré le Cardinal Pietro Parolin lors de la cérémonie de consécration, en présence de Monseigneur Benjamin Ndiaye, Archevêque de Dakar , du ministre de l’Intérieur e Sidiki Kaba, ainsi que des évêques de la Conférence épiscopale du Sénégal, de la Mauritanie, du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau.