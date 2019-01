Contentieux autour de 32.763 actions : les ICS poursuivies pour escroquerie et faux

Un contentieux oppose les Industries Chimiques du Sénégal (ICS) à l’Association et ex-Employés Actionnaires (A.E.E.A) de la boite. L’affaire porte sur 32.763 actions. Et selon Dame Ba, président l’association ce litige sera à la barre du Tribunal de Commerce hors classe de Dakar le 28 janvier prochain.



L’information a été donnée hier-jeudi, lors d’un point presse tenu par l’association basée à Thiès. Le sieur Ba explique que la société Financière internationale (SFI) du groupe de la Banque mondiale avait décidé à l’époque de céder de manière préférentielle ses 32.763 actions détenues dans le capital des ISC aux employés, soit une valeur estimative de 327 millions de francs CFA.



Ainsi, les employés et ex-employés des ICS ne demandent que le rétablissement de leurs droits d’actionnaires et que les dommages et intérêt leur soient versés après une longue période de dèche. C’est pourquoi disent-ils, il sera réclamée aux ICS la somme de 300 millions de francs Cfa de dommages et intérêts pour chacun des 2.056 actionnaires, sans compter l’indemnités prévisionnelles de 10 millions de Francs CFA.