Côte d'Ivoire: Elections régionales, Léopoldine Coffie Tiézan aux jeunes et femmes de son parti: «je suis déterminée à vous soutenir jusqu'à la fin»

Les structures spécialisées du PDCI-RDA de la région du Haut Sassandra, les populations de Gonaté et des villages environnants de toutes tendances politiques confondues ont réaffirmé leur soutien et leur totale adhésion la candidature de Madame le Ministre Léopoldine Coffie Tiézan aux prochaines élections régionales dans le Haut Sassandra, samedi dernier, au cours d’une réunion au domicile du chef de village de Gonaté.



Expliquant leur choix, le président communal de la J-PDCI de Daloa, Mambo Assi Rémi Koffi et la présidente communale de l’UF-PDCI de Daloa, Ouattara Julienne ont affirmé que c’est la candidate idéale qu’il faut pour le développement de la région du Haut Sassandra.



« Ses performances font d’elle un modèle pour nous les jeunes et femmes de la région et c’est pour notre région une aubaine de voir cette dame au grand cœur diriger la région.



C’est pourquoi, depuis Daloa, nous avons fait appel à sa candidature. Nous invitons tous nos frères à la soutenir », ont-ils lancé.



« Grâce à elle, nos trois sous-préfectures que sont Gonaté, Bédiala et Gadouan sont dotées d’ambulances médicalisées, de châteaux d’eaux. En 2017, elle a fait construire à Gonaté, la première unité de transformation de riz. Aujourd’hui encore, elle vient d’offrir à notre sous-préfecture, une inspection de l’enseignement primaire », a expliqué le médiateur Jean-Marie Galla, cadre de Gonaté.



C’est pourquoi, à l’unanimité et au nom des populations de Gonaté, de Gadouan et de Bédiala, Madame Léopoldine Coffie Tiézan sera bel et bien notre candidate aux élections régionales. Quant au président des jeunes de Gonaté, Marc Bélly et la présidente des femmes de Gonaté, Bah Lou félicité, ils diront : « nous sommes prêts pour vous pour amener à la victoire car notre engagement est total. » Pour sa part, au nom des secrétaires généraux de section de la délégation départementale de Daloa 1, Zopko Raphaël a soutenu cette déclaration et apporté son soutien à leur déléguée.



En reconnaissance, Madame le Ministre Léopoldine Coffie Tiézan a remercié les structures spécialisées de son parti et les secrétaires généraux de section qui ont vu en elle, des capacités pour pouvoir diriger le conseil régional du Haut Sassandra. « Merci à la présidente de l’UF-PDCI et au président de la J-PDCI et leurs bureaux respectifs. Je suis fière de vous.



Vous pouvez compter sur moi car je ne vous décevrai pas. Et je suis déterminée à vous soutenir jusqu’à la fin », s’est-elle engagée.



À tous ces jeunes et ces femmes qui se sont mobilisés pour réclamer sa candidature, pour qui sa «candidature n’est pas négociable», Madame le Ministre Léopoldine Coffie Tiézan les a exhortés, à cultiver un esprit de fair-play, d’éviter des propos de division, de haine et surtout de ne pas répondre aux provocations. Au terme de cette rencontre, Léopoldine Coffie Tiézan a reçu l’onction de la chefferie traditionnelle et des guides religieux de Gonaté.