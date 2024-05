Ligue 1 : Dakar Sacré-Cœur écrase GFC, la Linguère enfonce Diambars, le Jaraaf en danger à Mbour

Guédiawaye FC a subi une lourde défaite contre Dakar Sacré-Cœur (0-4) au stade Amadou Barry pour le compte de la 23e journée de la Ligue 1 sénégalaise. La Linguère bat Diambars (1-0) et l'enfonce à la 14e place.



Guédiawaye FC n'y arrive plus ! Les « Crabes » ont sombré à domicile (0-4) contre Dakar Sacré-Cœur. Les Sicapois (3es, 36pts) retrouvent le podium en repassant devant GFC (4e, 36 pts). C'est la deuxième fois de suite que DSC marque quatre buts dans un match, puisqu'il sortait d'un carton (4-0) contre la Linguère de Saint-Louis (8e, 27 pts).



Justement, ces Nordistes ont pu se racheter en dominant (1-0) Diambars de Saly. Une défaite qui met en difficulté le club mbourois qui reste à la 14e place avec seulement 18 points. Jamono Fatick (13e, 22 pts) s'est également relancé en battant (1-0) la Sonacos de Diourbel (6e, 31 pts). L'US Ouakam (9e, 26 pts) a aussi surpris (1-0) I'US Gorée (7e, 27pts



Le champion du Sénégal 2021 a repris sa marche vers le titre. Près d'une semaine après sa défaite (3-0) devant le Jaraaf de Dakar (2e, 38 pts), Teungueth FC (1er, 46 pts) a rebondi en venant à bout (1-0) du Casa Sports de Ziguinchor (12e, 23 pts).



Les Rufisquois mettent la pression sur les Médinois qui se rendent ce lundi chez le Stade de Mbour (11e, 23 pts).



L'autre match du jour opposera Génération Foot (10e, 25 pts) et l'AS Pikine (5e, 31 pts).







Programme 23e journée



Lundi 13 mai 2024



Stade Caroline Faye



17h00 Stade de Mbour / Jaraaf Stade Lat Dior



17h00 Génération Foot / AS Pikine



Dimanche 12 mai 2024



US Ouakam / US Gorée 1-0



Linguère / Diambars 1-0



Guédiawaye FC / Dakar SC 0-4





Samedi 11 mai 2024



Stade Ngalandou Diouf



Teungueth FC / Casa Sports 1-0





Jamono Fatick / Sonacos 1-0