Coup d’Etat : Les vols en direction de la Guinée suspendus

Les vols en direction de la Guinée ont été suspendus, suite à la fermeture des frontières terrestres et aériennes, annoncée par le Colonel Mamady Doumbouya, à la tête du coup d’Etat.



Air Sénégal a annulé ses vols HC 209 (Dakar/Conakry) et HC 210 (Conakry) du dimanche 5 septembre 2021 en raison de la situation qui prévaut actuellement dans la capitale guinéenne.



« Air Sénégal vous présente ses sincères excuses pour cette interruption de service et rappelle que la sécurité et la sûreté des vols et des passagers demeurent une préoccupation quotidienne de son personnel », assure la compagnie.



En raison de cette situation tendue, la compagnie Dubaïote « Fly Emirates » annonce qu’elle va débarquer ses passagers du vol UAE795 devant relier Dubaï à Conakry à Dakar. En effet, depuis ce matin le quartier Kaloum est assiégé par les forces spéciales. Aucun vol pour la Guinée Conakry n’est prévu annonce la même source.