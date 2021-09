Coupe Africaines : ​la CAF publie la liste des clubs licenciés pour la saison 2021-22

Dans le cadre de l'engagement à la saison 2021-22 des compétitions Interclubs de la CAF, une procédure d'agrément des clubs a été menée au niveau des Associations Membres de la CAF pour les clubs qualifiés pour la Ligue des Champions Total Energies CAF et la Coupe de la Confédération Total Energies CAF édition 2021-22. 54 clubs au total ont obtenu une licence pour l'édition 2021-22 de la Ligue des Champions et 52 clubs pour la Coupe CAF. Teungueth FC et Diambars font partie de la liste des clubs licenciés pour la saison 2021-22.



Moussa Ndongo

