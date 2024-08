Coupe CAF : le Jaraaf réalise une bonne opération en Sierra Leone

L’ASC Jaraaf entame sa campagne africaine par une victoire. Les Médinois se sont imposés (0-1) devant le East End Lions de la Sierra Leone lors du premier tour préliminaire de Coupe CAF, dimanche à Freetown.



Les Vert et blanc de la Médina ont fait l’essentiel en s’imposant sur la plus petite des marges. Pape Souleymane Dione a inscrit l’unique but de la rencontre (75e). Vainqueur de cette manche aller, le Jaraaf recevra l’équipe d’East End Lions, le dimanche 25 août prochain, au stade Lat Dior de Thiès.