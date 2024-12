Coupe CAF : le Jaraaf tenu en échec par Orapa United

Après son nul face à l'USM Alger, l'ASC Jaraaf a été tenue en échec (0-0), ce dimanche, sur la pelouse des Botswanais de l’Orapa United, pour le compte de la troisième journée du groupe C de la Coupe de la Confédération de la CAF.



Malgré les occasions manquées, les Vert et Blanc de la Médina repartent du Botswana avec un point. Avec ce nul, le Jaraaf occupe la troisième place avec 2 points, à égalité avec Orapa United, qui ferme le classement.



L'USM Alger est en tête du groupe C avec 4 points et une différence de buts favorable (+6), devant l'ASEC Mimosas, également à 4 points mais avec une différence de buts de +2. Les deux équipes seront opposées ce dimanche à 19h 00 GMT.