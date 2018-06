Coupe du monde 2018 : ouverture, Affiche du jour et compos probables des équipes en lice

C'est parti pour le Mondial 2018 ! Ce jeudi, la Russie ouvre les hostilité, chez elle, à Moscou, face à l'Arabie Saoudite. Un vrai test sportif pour la sélection russe qu'on dit laborieuse, face à un adversaire largement à sa portée, sur le papier en tout cas. Les matchs amicaux et de préparation qui se sont enchaînés pour la Russie ces deux dernières années ont fait émerger plus de doutes que de certitudes.

C'est à 15h (heure Sénégalais), cejeudi 14 juin, que sera donné le coup d'envoi de ce choc du groupe A de la Coupe du monde 2018, entre la Russie et l'Arabie Saoudite. C'est l'Argentin Nestor Pitana qui a été désigné pour être l'arbitre de cette rencontre. A noter par ailleurs que le deuxième match de cette poule, Egypte - Uruguay, se disputera vendredi, à 12h.

Composition Russie - Arabie Saoudite

La composition de la Russie pour ce match d'ouverture de la Coupe du monde 2018, devrait s'articuler en 5-3-1-1, avec le capitaine Igor AkinfeIev dans les buts et Fyodor Smolov à la pointe de l'attaque.Akinfeïev - Samedov, Smolnikov, Ignachevitch, Koutepov, Jirkov - Gazinski, Golovine, Zobnine - Dzagoïev - Smolov. Dans le camp saoudien, c'est un 4-2-3-1 qui devrait être privilégié.Al-Mayouf - Al-Shahrani, Os. Hawsawi (cap.), Om. Hawsawi, Al-Harbi - Otayf, Al-Faraj - Al-Shehri, Al-Jassim, Al-Dawsari - Al-Muwallad.