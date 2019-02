Coupure d’eau à Dakar: les techniciens de la SDE à pied d’œuvre pour rétablir la situation

Certaines localités de la capitale sénégalaise sont confrontées à un manque d’eau depuis plus de deux jours. Ce dimanche, les populations ont exprimé leur ras-le-bol face à cette situation. Le ministre de l’Hydraulique Mansour Faye va faire une descente sur le terrain où les techniciens sont déjà à pied d’œuvre pour ramener le liquide vital. Sur son compte Twitter, la société distributrice d’eau s’explique: « SDE mobilisée. Nous avons entamé vendredi 01 février les travaux pour réparer la canalisation principale qui alimente la ville de Dakar, endommagée par Labosol/AGTS (société qui travaille pour l’AGEROUTE). Ces travaux nécessitent un important dispositif technique et humain pour rétablir au plus vite la distribution en eau, ce qui devrait intervenir progressivement dans la soirée»