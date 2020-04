Covid-19 : 5 cas communautaires, 4 à Touba et 1 à Guédiawaye

Le Sénégal a enregistré ce lundi 20 avril 10 nouveaux cas confirmés au Covid-19. Il s'agit de 5 cas contacts suivis par les services sanitaires et 5 cas communautaires ( 4 à Touba et 1 à Guédiawaye).



A ce jour 337 ont été déclarés positifs, 235 guéris, 5 décédés, 1 évacué et 136 sous traitement, a informé le ministère de la Santé et de l'Action sociale qui a fait le point.