Covid-19 en Australie: le confinement de la capitale Canberra prolongé d'un mois

Le confinement de la capitale australienne Canberra a été prolongé ce mardi 14 septembre jusqu'à la mi-octobre par les autorités. Les quelque 400 000 habitants de Canberra sont depuis un mois contraints de rester chez eux après la découverte d'un premier cas de Covid-19 dans la ville. Le foyer épidémique, lié au variant Delta, beaucoup plus contagieux, demeure limité, avec à ce jour 252 cas actifs et 276 personnes guéries.



Le chef du gouvernement du Territoire de la capitale australienne, Andrew Barr a indiqué que les autorités souhaitent continuer à limiter la transmission du virus et à vacciner un maximum de personnes. «C'est la voie la plus sûre à suivre. Cela permettra d'avoir un Noël, des vacances estivales et une année 2022 sans risque», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.