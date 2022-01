Covid-19: le variant Omicron moins dangereux selon des tests sur des animaux

C'est un rapport scientifique publié cette semaine et dont le quotidien américain New York Times s'est fait l'écho. Il provient du programme SRAS-Covid de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses aux Etats-Unis. Plusieurs laboratoires américains et mais aussi japonais et européens ont participé à une étude sur les rongeurs. Ils ont inoculé différents variants du Covid à des souris et des hamsters, afin d'observer les conséquences sur leur organisme.



Une étude encourageante mais qui reste à confirmer par d'autres, et elle n'a été menée que sur des animaux de laboratoire. Les scientifiques n'ont en revanche pas déterminé, et ce n'était pas l'objet de l'étude en question, pourquoi le variant Omicron était si contagieux. Jusqu'à présent, l'explosion de la pandémie ne s'est pas traduite par une augmentation globale du nombre des morts, en baisse depuis trois semaines dans le monde.