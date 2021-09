Covid-19 : les chiffres du 2 mars 2020 au 31 août 2021

Tendance baissière depuis 6 semaines



Le directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire (Cous) a donné les chiffres de la pandémie du coronavirus depuis son apparition au Sénégal le 02 mars 2020 jusqu’au 31 août 2021. Docteur Alioune Badara Ly a fait une analyse mensuelle de l’évolution des différentes vagues lors du point quotidien du ministère de la Santé de ce lundi 13 septembre.Dans son intervention, il a annoncé que « 16 107 cas de Covid-19 et 333 décès ont été enregistrés durant la première vague qui a duré 9 mois (mars 2020-novembre 2020) ». Précisant que « pendant cette période, on n’a pas eu à identifier ou à signaler de variant parmi les 4 reconnus et signaler par l’Organisation mondiale de la santé (Oms)».Pour la deuxième vague qui a duré 6 mois -de décembre 2020 à mars 2021-, 25 326 cas de Covid-19 et 807 décès ont été répertoriés, a annoncé Dr Ly qui souligne « qu’il faut remarquer qu'à ce stade-là, lors de cette deuxième vague, le variant Alpha a été identifié ».S’agissant de la troisième vague, elle a débuté en mi-mai et s’est consolidée en juin 2021, si l’on en croit au Dg du Cous. « Entre juin et 31 août 2021, nous avons eu à constater 31 484 cas et 634 cas de décès ont été notés », a informé Dr Ly.Comparée à la première vague (16 107 cas), la troisième vague a causé plus de 15 380 cas de Covid-19 et 6 161 cas par rapport à la deuxième vague. Pourtant, a-t-il relevé, « elle n’a duré que 3 mois ». Mais, ceci se justifie selon lui par « la forte circulation du variant Delta ».Malgré la virulence du variant Delta, une tendance baissière a été notée depuis 6 semaines. En effet, les nouvelles contaminations sont passées de 5 639 cas durant la semaine du 26 juillet à 273 cas la semaine dernière.« Successivement, nous sommes passés de 5 630 cas le 26 juillet à 4 442 cas la semaine du 2 août, puis à 2 842 cas la semaine du 9 août, puis à 1 161 la semaine du 16 août, à 738 la semaine du 23 août, à 474 cas la semaine du 30 août et à 273 cas la semaine dernière », a détaillé Dr Ly.Le constat est le même pour les cas graves. Ils ont aussi tendance à diminuer depuis 4 semaines. « Le nombre de cas grave dans les CTE cumulé sur une semaine est passé successivement de 61 cas, puis 52, puis à 42, puis à 42 et la semaine dernière à 22, soit une diminution de 10 cas. Ce qui représente en terme de taux de de diminution 45,5% entre les deux dernières semaines écoulées », s’est-il réjoui.Idem pour les cas de décès liés au Covid-19. Depuis deux semaines, le nombre hebdomadaire de décès commence à baisser progressivement, a constaté le spécialiste. « Entre les deux dernières semaines (la semaine du 6 septembre et la semaine dernière) on a eu à enregistrer 25 décès, comparé à la semaine d’avant où 48 décès ont été notés. Soit une baisse de deux fois le nombre de décès enregistrés au cours de ces dernières semaines », a-t-il conclu.