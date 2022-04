Covid19-Sn: un sel cas positif enregistré ce dimanche

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a rapporté 01 nouveau cas de contamination dans son point Covid-19 de ce dimanche 17 avril 2022 sur 834 tests effectués. Soit un taux de positivité de 0,11%.



Le Cas est issu de la transmission communautaire et localisé dans la région de Ziguinchor.



02 patients ont été déclarés guéris après avoir été testés négatifs. Et aucun décès n'a été enregistré dans la journée de vendredi. Toutefois, il y a toujours 01 cas grave actuellement pris en charge dans les services de réanimation.



A ce jour, le Sénégal a enregistré 85.968 cas confirmés de Covid-19 depuis le 02 mars 2020, dont 83.981 guéris, 1965 décès et donc 21 actuellement sous traitement.



Le ministère de la Santé informe également que depuis le début de la campagne de vaccination en février 2021, il y 1 464 104 personnes qui ont reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid-19.