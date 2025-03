Crise à l’AS Pikine : des supporters convoqués à la Cybercriminalité après une plainte du club

L’AS Pikine traverse une période de turbulences. Après le point de presse du Comité des Supporters sur la situation du club, plusieurs d’entre eux ont été convoqués ce jeudi à la Cybercriminalité, à la suite d’une plainte déposée par la direction du club.



Ces convocations font suite aux déclarations du Comité des Supporters, accusant certains dirigeants de mauvaise gestion et d’un manque de transparence dans l’utilisation des fonds du club.



En signe de soutien, le collectif des présidents supporters des clubs du Sénégal a exprimé sa solidarité envers les supporters de l’AS Pikine.



Pour rappel, l’AS Pikine avait publié un communiqué en réaction aux incidents survenus lors de la 18ᵉ journée contre l’AJEL. Le club avait dénoncé des actes de sabotage, des menaces et des ingérences de supporters, entraînant des sanctions telles que des suspensions, des interdictions de stade et des poursuites judiciaires.



Le club de la banlieue dakaroise avait pointé du doigt « des perturbations dans les vestiaires orchestrés par un membre influent du comité exécutif », ainsi que « la séquestration des financiers, des insultes et des menaces d’atteinte à l’intégrité physique de certains dirigeants ». Il avait également condamné « le lynchage médiatique via les réseaux sociaux et les attaques infondées contre les responsables du club ».



Sur le plan sportif, l’AS Pikine est en difficulté en Ligue 1. Après 18 journées, le club n’a enregistré que 4 victoires, 7 nuls et 7 défaites, totalisant 19 points et flirtant dangereusement avec la zone de relégation.