Culture du blé au Sénégal : l’Isra réussi à développer huit variétés

L'information n'est pas nouvelle. L'Institut sénégalais de recherche agricole (Isra) a entrepris, ces dernières années, la culture du blé au Sénégal Il a réussi à développer huit variétés quatre variétés de blé tendre et quatre variétés de blé dur. Le blé tendre ou froment est destiné à la fabrication du pain, le blé dur est destiné à la fabrication des semoules et pâtes alimentaires.



«Pour les variétés domestiquées, il y a possibilité de les produire au Sénégal. On pourrait amorcer le processus pour limiter la dépendance », a dit dans L’Observateur, Dr Amadou Oury Diallo, chercheur à l'Isra et conseiller technique numéro 2 du ministre de l'Agriculture.



Les incertitudes venant du fait que la culture du blé se fait dans un climat tempéré, en contre-saison de la saison pluviale et nécessite quelques emménagements. Une difficulté qui fait que la filière ne s'est pas encore saisie de la trouvaille des chercheurs.



Un manque d'implication des acteurs de la chaîne des valeurs qui retarde significativement les alternatives de consommation et qui, aujourd'hui, mettent le Sénégal sous le risque d'une pénurie.